BBB 22: Antes da divulgação do décimo eliminado do programa, Paulo André cobra Lina sobre indicação ao paredão

Na área externa da casa, Paulo André cobra Lina sobre sua indicação ao paredão e a sister acaba se irritando no Quarto do Líder

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 00h10

Daqui a pouco o BBB 22 vai divulgar o décimo eliminado do programa! Antes disso acontecer, Paulo André (23) chamou a Linn da Quebrada (31) para conversar, na área externa.

"Seu texto estava perfeito até o momento em que você entrou nos motivos porque me indicaria e falou 'você tirou duas pessoas do meu vip'", começou o brother, mostrando descontentamento. Depois, comentou que, na ocasião, quando ele entregou os colares do monstro, a líder riu e brincou com a situação. Por este motivo, não entendeu a justificativa.

A líder, então, explicou seu ponto de vista: "Enquanto jogadora, eu acho que isso é uma movimentação muito interessante para o jogo. Ao mesmo tempo, você tira duas pessoas que eu escolhi para estar comigo. Eu acho uma jogada legal... Sempre sonhei em fazer isso".

Lina revela estar irritada com P.A

Momentos após a conversa com o atleta olímpico, Lina revelou estar irritada com a atitude de P.A, no Quarto do Líder.

Para as comadres, a cantora disparou: "Isso me irrita, porque fica parecendo sempre que o P.A quer que a gente dê as justificativas que ele espera ouvir. Ele não entende como eu posso achar uma bela jogada o que ele fez e aí trazer no ao vivo que aquilo interferia diretamente na minha liderança".

A sister ainda reforçou que não ficou irritada por Paulo André ter tirado Lucas Bissoli (31) e Eslovênia Marques (25) do vip, mas que o brother entendeu que ela ficou brava e deveria ter sinalizado seu incômodo antes de tocar no assunto ao fazer a indicação.

Por fim, revelou que não se estressa quando é indicada ao paredão para evitar atritos na casa e voltou a falar que não tem a mesma postura que o atleta no jogo.