BBB 22: Anitta xaveca Paulo André: ''Te chamar pra minha casa''

Cantora demonstra interesse em brother

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 20h21

Enquanto curte uns dias de descanso em St. Barths, no Caribe, Anitta (28) também planeja novo alvo.

Durante a tarde deste sábado, 5, enviou uma mensagem bastante sugestiva ao atleta Paulo André (23), ainda confinado no BBB 22.

Hoje, a equipe do brother publicou uma selfie dele próprio, dentro da casa, seguida da seguinte pergunta: "Comenta aí o que vocês estão fazendo nesse sabadão". De forma ousada e sem perder tempo, Anitta respondeu: "Esperando você sair pra te chamar pra minha casa." O comentário da cantora já ultrapassou a marca de 7 mil curtidas.

Agora, resta saber se o atleta estará solteiro quando sair do reality, visto que já existe uma torcida para o envolvimento dele com a Jade Picon (20).

Antes desse recado para Paulo André, Anitta tentou se envolver com Rodrigo Mussi (36), mas passou a não curtir algumas posturas do brother no reality, fazendo, até mesmo, campanha para sua saída.

Confira a publicação: