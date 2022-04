BBB 22: Anitta declara torcida para Gustavo no paredão falso

Cantora Anitta revelou torcida para que o brother Gustavo Marsengo 'saia' em paredão falso no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 13h31 - Atualizado às 14h02

A cantora Anitta (29) já declarou sua torcida no paredão falso do BBB 22!

Os brothers Arthur Aguiar (33), Eliezer (31), Gustavo (31) e Linn da Quebrada (31) se enfrentam na primeira berlinda fake da edição.

Em vídeo publicado no Instagram de Gustavo, a artista revelou que o advogado paranaense é seu preferido para o quarto secreto e pediu para os fãs votarem no ex-Casa de Vidro.

"Eu acho que quem tem que ir pra esse quarto secreto é o Gustavo, gente! Pelo amor de Deus, né? Povo vai saber que é Paredão Falso na hora se o Arthur sair. Então eu queria que o Gustavo estivesse lá nesse quarto secreto comigo lá dentro, de preferência, já esperando pra ajudar ele a assistir o jogo de fora da casa", disse Anitta, que chegou no primeiro lugar do chart Billboard Global 200 com o hit Envolver.

Nas redes sociais, os adminstradores da página de Gustavo agradeceram pelo apoio da musa. "Pedido da mulher mais envolvente do mundo, Anitta! Atendam ao chamado! Alcateia toda reunida votando e votando muito, vamos! Lembrando que dessa vez o voto é para ele ficar, então se você quer que o Gustavo vá para o quarto secreto, vote muito!", escreveram na legenda.

Anitta conta sobre penetra em sua festa de aniversário nos EUA

Anitta revelou que viu uma penetra em seu evento privado em Las Vegas e pediu ajuda aos seguidores para descobrir a identidade da moça. "Acordei depois da minha festa, com a roupa de ontem ainda. Tem uma penetra na festa ontem, que a gente amou ela. Não sei se era penetra, se entrou com alguém, não fazemos ideia de quem é. Eu escrevi a lista, pessoa por pessoa, 220 nomes... Não sei como ela entrou, a gente percebeu, mas ela era tão legal, que a gente amou ela, ficamos dançando com ela até a festa acabar. Quem é você menina?", disse ela.

Momentos depois, Anitta descobriu quem era a penetra de sua festa privada, a lutadora de UFC Maria Oliveira, que mora nos Estados Unidos. "Achamos a penetra! Ela começou a explicar como entrou! Ela é maravilhosa! Ela cuidou dos meus amigos que estavam bêbados. A melhor penetra do mundo!", exaltou a famosa, que ainda mostrou que saiu com Maria após sua festa.

Segundo enquete da CARAS Digital, Arthur deve ser o escolhido do público para ir ao quarto escuro.

Enquete BBB: Quem você quer mandar para o Quarto Secreto: Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada? Arthur Aguiar

Eliezer

Gustavo Marsengo

Linn da Quebrada

Confira o apoio de Anitta ao brother Gustavo: