BBB 22: Ana Maria Braga declara apoio para Natália após ataques no jogo da discórdia: ''Solidarizo com a dor''

Ana Maria Braga usou suas redes sociais para declarar seu total apoio à Natália após ela sofrer ataques no jogo da discórdia

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 16h36

Nesta terça-feira, 15, Ana Maria Braga (72) decidiu usar suas redes sociais para declarar seu apoio à Natália Deodato (22), após os ataques que ela recebeu durante o jogo da discórdia do BBB22.

A apresentadora fez um post onde ela apresenta uma matéria com o título: "Hostilizada por brothers, Natália passa a noite abalada" e comentou sobre o caso: "Solidarizo com a dor da Natália. Quaisquer que sejam as atitudes que desagradaram os colegas de confinamento, fico sentida de vê-la sofrer..."

Na legenda, Ana ainda perguntou a opinião do público sobre o caso: "O que vocês acham da situação?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito triste o que fizeram com ela ontem", escreveu um. "Marcação gratuita com a menina", falou outro. "Muita humilhação para qualquer ser humano!", disse um terceiro.

Natália é agredida no jogo da discórdia e Maria é expulsa

Durante o jogo da discórdia, Maria (21) bateu com um balde na cabeça de Natália e após uma análise minuciosa das imagens, a produção do BBB22 concluiu que ela havia cometido uma agressão, resolvendo eliminar a atriz do reality.

Confira o post que Ana Maria Braga dando apoio à Natália no BBB22:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)