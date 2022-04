BBB 22: Agradecimento de Douglas Silva, spa e falta de Jessilane; confira o resumo do dia

Faltando oito dias para a final, os brothers analisaram aquilo que rolou no reality e perceberam com a casa se encontra vazia; confira o resumo do dia

É dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! Faltando apenas oito dias para a Grande Final, os brothers analizaram aquilo que rolou ao longo do reality e perceberam como, no momento atual, a casa se encontra bem mais vazia. Apesar disso, os top 6 acabaram sendo parabenizados. Uma ação patrocinada levou um spa gratuito para os brothers e eles amaram.

Não perca o que rolou. Confira o resumo do dia!

Agradecimento de Douglas Silva

Na noite desta terça-feira, 17, aconteceu a décima quarta eliminação do Big Brother Brasil 22. Jessilane Alves (26) disputou o paredão contra Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Eliezer (31) e deixou a casa com 63,63% dos votos. No Raio-X desta manhã, D.G, então, demonstrou muita felicidade após ter sobrevivido a berlinda.

"Acho que vocês estão querendo que eu vá para a final, cara. Vocês estão deixando eu sonhar. É isso, eu estou sonhando. Não custa nada. Sou otimista. Então quero muito agradecer a vocês por deixar eu ter ficado. Estou feliz para caramba. Agora falta pouco, né? Para chegar nessa final. Então 'vamo que vamo', muito obrigado mesmo", disse o brother.

Dia de spa

Hoje a tarde, os brothers ganharam uma tarde de spa para relaxarem. Na área externa, curtiram cadeiras de massagem, um espaço para lavar o cabelo, uma máquina para aparar os fios e a barba, e ainda uma mesa com quitutes.

Durante a ação especial, Paulo André (23) lavou o cabelo de Eliezer e brincou: "Que luxo, hein, Eli? Que loucura!". "Pode esfregar com força. Vai, vai com força", respondeu o designer.

Na sala do BBB 22, Arthur Aguiar e Eliezer conversaram sobre a convivência com os participantes fora do reality show. O ator foi o primeiro a tocar no assunto e confessou que estava refletindo recentemente sobre quais brothers ele pretende manter relação após o programa.

Em seguida, listou alguns participantes que pode manter amizade fora da casa. "Eu acho que Naiara [Azevedo], se ela quiser, até porque a gente tem muitas pessoas em comum. Aí, depois, o Vini, não sei... Eslô. A Lina, você e os meninos. Pelo menos o Pedro [Scooby], o PA [Paulo André] e o DG [Douglas Silva]. De 21, oito pessoas. Pouco", refletiu.

Eliezer também falou sobre os participantes que pretende conversar fora da atração: "Eu acho que vai ser: Eslô, Vini, Laís, você, Rodrigo, Jade, Lina, Natália...", disse ele, que explicou que não sabe se vai continuar próximo de Jessilane Alves (26), a 14ª eliminada do programa.

Desabafo de Eliezer

Ainda em conversa com Arthur Aguiar, Eliezer e desabafou sobre sua fama dentro da casa: "Eu passei o programa inteiro escutando que eu era fofoqueiro por causa da nossa situação. Que eu era 'leva e traz' por causa da nossa situação. A quantidade de vezes que eu e você repetimos aquela história para a casa inteira... era no ao vivo, era na Discórdia, era ali na mesa".

Falta de Jessilane

Já a noite, Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Douglas Silva perceberam que a casa do BBB 22 está cada vez mais vazia.

O surfista, então, lembrou da saída de Jessilane Alves, no dia anterior, e disse: "Engraçado que a Jessi parecia mais que uma pessoa. Ela fazia volume nessa casa. Saía falando...".

