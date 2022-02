BBB 22: Agora fora da casa, Bárbara Heck alfineta Gustavo: "Agressiva e pouco inteligente a forma que ele abre o jogo"

Ex-BBB acredita ser perigosa a forma de jogo de Gustavo e como ele distribuiu informações externas para os moradores da casa

16/02/2022

Em entrevista feita na manhã de hoje, 16, Bárbara Heck (29), fez comentários sobre a forma de jogo do ex-participante da Casa de Vidro, Gustavo Marsengo (31).



Antes mesmo de serem escolhidos pelo público para serem os novos participantes do BBB 22, Larissa Tomasia (25) e Gustavo, já vinham passando informações do mundo externo para os moradores da casa. Entre elas, afirmando quem o público considera "planta", quem está "forte no jogo" e quais alianças estão sendo bem vistas ou não aqui fora.



Larissa, preferiu adotar um tom mais cauteloso, conversando sobre suas percepções do jogo em particular com alguns dos participantes. Já Gustavo, foi mais incisivo e até desafiou a última eliminada, Bárbara, no Jogo da Discórdia.



Os participantes da casa de vidro entraram no BBB e você se incomodou com a postura do Gustavo logo de cara. Como observa a chegada deles à competição?



"Uma pena que eu não estou mais na casa para me incomodar bastante com ele, seria um prazer para mim (risos)! Eu acho que Larissa e Gustavo tinham, sim, algumas informações importantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente – e eles mesmos – tinha que ter cuidado para não se apegar a elas porque, primeiro, os perderam uma semana do BBB enquanto estavam pré-confinados. E, segundo, olhar o jogo de fora e estar dentro do jogo são coisas diferentes. Eles ficaram imunes no domingo, mas agora não estão mais. Então, por isso, eu achei um pouco agressiva e pouco inteligente a forma como o Gustavo foi abrindo o jogo. Ele expôs logo quais eram as plantas, ficou claro para mim que seriam Laís, Lucas e Bruna, e quis fazer o bafafá todo para ser “o cara”. Mas, pelo que eu sei, o mantra desse programa é “fuja do paredão”, e eu acho que ele está correndo atrás do paredão dessa forma. Vamos ver no que isso vai dar."