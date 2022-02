BBB 22: Abalada, Linn da Quebrada volta a comentar sobre atitude de brother em festa: ''Até quando?''

Durante o Raio-X, Linn da Quebrada aparece abalada e volta a firmar sua postura combativa após Lucas usar pronome masculino com ela

Redação Publicado em 24/02/2022, às 11h30

Durante sua festa do líder, que aconteceu na última quarta-feira, 23, o brother Lucas Bissoli (31) acabou tendo um desentendimento com a cantora Linn da Quebrada (31).

Após usar um pronome masculino com a sister, ao dizer "dois" ao invés de "duas", a cantora ficou abalada com o estudante de medicina e desaprovou o erro.

Durante o Raio-X desta quinta-feira, 24, a atriz voltou a firmar a postura que adotou durante a madrugada com o rapaz e afirmou que só decidiu tocar no assunto porque ele segue acontecendo dentro da casa do BBB22.

Linn da Quebrada aparece abalada no Raio-X e firma sua postura combativa após atitude de Lucas:

"Bom dia, no pós-festa vem várias sensações. Eu vou tentar ser bem objetiva com o que eu estou sentindo porque eu já acordei sentindo isso. Ontem eu tive uma situação com o Lucas que acabou se desdobrando um pouco com outras pessoas, em relação à troca do pronome que eu quero ser tratada", discutiu ela.

"E o que mais me chama a atenção é que já estamos na metade do programa e a cada dia que passa eu sinto que é isso. Por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro?", questionou.

"Isso não tem necessariamente a ver com o Lucas. Eu gosto muito do Lucas, sei que ele gosta muito de mim, mas precisava falar isso pra ele pra tornar mais leve pra mim também", concluiu a artista.