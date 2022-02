Bárbara vence Prova do Anjo e forma castigo do Monstro triplo

Prova do Anjo

Bárbara vence anjo, Arthur Aguiar é o primeiro eliminado e vai direto ao monstro

Caras Digital Publicado em 05/02/2022, às 13h03

Bárbara é o terceiro Anjo do BBB 22. A modelo venceu o “Jogo dos Privilégios” que aconteceu neste sábado, 05.



Competindo com todos os 17 brothers, com exceção da líder Jade Picon, ela foi a participante que menos teve seus “privilégios” tirados por outros brothers. Arthur Aguiar, primeiro eliminado, foi direto para o monstro.

Ao final da prova, Bárbara teve que indicar mais dois competidores para participarem do monstro com Arthur, em que os brothers terão que ficar grudados enquanto o castigo perdurar.



Alegando a proximidade e amizade dos brothers, Bárbara decide escolher Pedro Scooby e Douglas Silva para completarem o trio do Monstro da semana.