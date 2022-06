Bárbara Heck comemora 1 ano do dia em que se inscreveu no BBB: ''Sou muito grata pela experiência''

Quando tudo começou! Bárbara Heck, do BBB 22, relembra o dia em que se inscreveu no reality e fala sobre sua trajetória

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 12h46

Bárbara Heck (29) acordou nostálgica nesta quarta-feira, 01.

Porém, a influenciadora digital teve um bom motivo para isso: há exatamente 1 ano, ela estava se inscrevendo no Big Brother.

Para celebrar a data, a musa decidiu usar seu Instagram para postar um vídeo belíssimo e relembrar sua trajetória.

No registro, a namorada de Rick Maia (32) apareceu de biquíni ao fazer várias poses e expressões faciais para a câmera.

“Um close pra comemorar 1 ano exato da minha inscrição para uma das experiências mais doidas da minha vida”, brincou no post.

Como legenda do vídeo em si, Heck disse: “Hoje faz 1 ano que me inscrevi no BBB. Embora digam que eu não tenha passado por processo seletivo algum, foram meses e meses de entrega. Caminhar para o desconhecido exige muita coragem, exige abrir mão do controle e aceitar que nem tudo vai sair conforme a gente espera”.

“Tudo o que você sabe sobre si mesmo é colocado à prova exatamente pra ver o quanto você sustenta ser quem é. Se moldar para agradar pode até ser mais fácil e ser de verdade realmente custa caro, mas é libertador. Por isso, valorizo cada desafio e sou muito grata pela experiência”, admitiu ao final.

Veja o vídeo de Bárbara Heck celebrando 1 ano do dia em que se inscreveu no BBB: