Babu Santana relembra série 'Cidade dos Homens' com Douglas Silva, do BBB22: ''Nosso eterno Acerola''

Ator Babu Santana compartilhou trecho da série 'Cidade dos Homens' ao lado de Douglas Silva, participante do BBB22, que aparece ainda na infância

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 10h23

Babu Santana (42) relembrou um de seus trabalhos nas telinhas, em que contracenou com Douglas Silva (33)!

O ator, que já declarou sua torcida para o brother do grupo Camarote e a rapper Linn da Quebrada (31) no Big Brother Brasil 22, compartilhou um trecho da série Cidade dos Homens, que começou a ser exibida pela TV Globo em 2002.

Aproveitando o dia de TBT, na quinta-feira, 27, Babu Santana postou o vídeo em que Douglas aparece ainda pequeno, dando vida ao personagem Acerola.

"Eu tive a honra de contracenar com o @dsilvaoficial em Cidade dos Homens, série que o nosso eterno Acerola brilhou bastante. Lá eu mandei o papo, e ele logo ficou ligado: o certo é o certo, e o errado é o errado. Registro carregado de alegria e saudade, e que me fez viajar no tempo", disse o ex-BBB ao postar o registro.

Os fãs destacaram o talento dos atores. "Dois gigantes da atuação", "Dois monstros", "Um clássico, vocês deram o nome, como sempre", "Ícones", escreveram nas mensagens.

Confira trecho do filme 'Cidade dos Homens' com Babu Santana e Douglas Silva: