Arthur Aguiar anuncia que se afastará das redes sociais por um tempo

O vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar anunciou que ficará um tempo "off" das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 22h19

Nesta segunda-feira, 9, o vencedor do BBB 22 Arthur Aguiar (33) anunciou por meio do seu Instagram que passará um tempo fora das redes sociais.

Junto a fotos de sua esposa Maíra Cardi (38) e sua filha Sophia (3), o ator iniciou o texto que escreveu na legenda da postagem agradecendo seus fãs. "Vou ficar uns dias off. Não tem outa maneira de começar esse post a não ser agradecendo cada um de vocês que torceram imensamente por mim durante o programa. O que vocês fizeram foi surreal, nunca vou esquecer", escreveu Arthur.

O campeão do reality-show, que abriu sua casa para a CARAS, ainda explicou para seus seguidores o porquê do afastamento. "Eu preciso de uns dias off de tudo para esvaziar minha cabeça, repor minhas energias para compor e produzir músicas novas para você e voltar com força total", comentou o artista na legenda.

Arthur ainda revelou que passará esse tempo se dedicando a sua família: "Ficarei uns dias ausente daqui para que possa ficar 100% com a minha família e aproveitar o máximo de tempo com eles".

O pai de Sophia ainda agradeceu sua esposa por todo o apoio dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. "Preciso agradecer essa mulher, essa leoa que me defendeu com unhas e dentes aqui fora enquanto eu estava na casa e que por muitos momentos preferiu se machucar do que deixarem me machucar", escreveu o ator.

Recentemente, Maíra também se afastou de suas redes sociais e seu amado revelou o motivo: A ex-BBB estava sofrendo muitas ameaças. "Infelizmente, ela está sofrendo algumas ameaças, mas isso eu deixo para ela depois, se ela quiser contar", contou o vencedor do BBB 22 na época.

Confira aqui o anúncio de Arthur Aguiar!