Arthur Aguiar revela que não teve medo de entrar no BBB 22: ''Estava muito seguro''

De volta após o quarto secreto, Arthur Aguiar comentou que não sentiu medo de entrar no reality

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 11h36

De volta para a casa do BBB 22, após ficar no quarto secreto, Arthur Aguiar (33) se mostrou bem confiante em conversa com Douglas Silva (33) nesta manhã de sexta-feira, 08.

Animado depois de vencer a prova do líder, o ator de Cidade de Deus disse como está: "Sentimento de gratidão, sabe?". "Acordei assim também, estava lá na academia falando isso", contou Arthur.

"Chegar até aqui no game é muito longe, sabe?", falou o Líder da semana. "Só faltam 17 dias, mano", contou o recém-chegado.

"E, sabendo que você foi em um Paredão e voltou... eu vi que, querendo ou não, uma parcela do público quer que você fique aqui", comentou Douglas Silva.

Momentos depois, o líder se abriu: "A gente vem para cá com receio, medo". Já Arthur Aguiar negou que se sentiu assim inseguro.

"Na verdade, eu não vim com medo, estava muito seguro de mim. Estava muito seguro. Eu só vim achando que eu não ia durar, que não ia dar tempo. Essa é a única questão. Mas, eu não vim com medo do tipo: 'Vou lá, será que não vai dar certo, será que eu vou fazer alguma coisa...", declarou o esposo de Maíra Cardi (38).

Volta de Arthur Aguiar abala lollipopers

O retorno de Arthur Aguiar para a casa nesta quinta-feira, 07, deu o que falar entre os brothers. Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26) se mostraram bem preocupadas com a volta do ator.

Pedro Scooby (33) e Paulo André (23), mais próximos de Arthur, também comentaram sobre o acontecimento.