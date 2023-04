Após serem eliminados do BBB 23, Sarah Aline e Gabriel Santana se reencontram

Os participantes do BBB 23, Sarah Aline e Gabriel Santana se reencontraram no dia da final do reality-show

Nesta terça-feira, 25, acontece a grande final do BBB 23. Com isso, alguns participantes do programa já estão se reencontrando, como foi o caso de Sarah Aline e Gabriel Santana.

O décimo primeiro eliminado do BBB deste ano se reencontrou com a psicóloga que chegou ao Top 7 do programa. Sarah e Gabriel eram amigos e aliados no jogo, e chegaram até a trocar beijos durante o programa.

No vídeo compartilhado no Instagram de Sarah, a ex-BBB chegava de fininho e surpreendia Gabriel. Os amigos se abraçavam forte e começavam a colocar o papo em dia.

“A saudade que eu estava do meu Gabe”, escreveu a psicóloga na legenda da postagem. E, ao compartilhar o vídeo em seu Instagram, Gabriel comentou na legenda: “Minha Sarinha... finalmente”.

Os dois ex-BBBs mudaram o visual para comparecerem à grande final nesta terça-feira. Sarah colocou apliques loiros e aumentou as tranças, enquanto Gabriel compartilhou um vídeo em que surgia de cabelo platinado.

Vale lembrar, que no primeiro dia de BBB 23, Sarah Aline e Gabriel Santana entraram juntos na casa mais vigiada do Brasil presos por uma corrente, e passaram alguns dias deste modo.

