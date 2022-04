Após ser anunciado, mascote da Copa do Mundo é comparado ao ex-BBB, Lucas Bissoli

La'eeb, novo mascote da Copa do Mundo, aparece em gif dando uma piscadinha e a internet lhe compara ao Lucas Bissoli

Hoje, 01, ocorreu o sorteio para definir os grupos da Copa do Mundo 2022! Antes de saberem em qual deles cada seleção iria estar, o novo mascote do torneio foi anunciado: La'eeb. De acordo com a Fifa, em árabe, essa palavra significa "jogador super habilidoso".

O desenho do personagem é inspirado em lenços de cabeça tradicionais da cultura árabe. La’eeb foi apresentado dentro de um “mascote-verso” que, segundo a federação, é um “mundo paralelo onde vivem mascotes de torneios, onde ideias e criatividade formam a base de personagens que vivem na mente de todos”.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone!



Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

Comparações com o ex-BBB Lucas Bissoli

Nas redes sociais, um dos gif's do mascote, dando uma piscadinha, acabou viralizando. No Brasil, o público não perdoou. Logo já relacionaram com o último eliminado do BBB 22,Lucas Bissoli(31). Conhecido por Barão da Piscadinha, o brother não fugiu das comparações, sendo, novamente, alvo de memes.

o Barão venceu demais, virou mascote da Copa do Qatar! #BBB22pic.twitter.com/jE7xx32NKi — nico no #BBB22 🥷🙏 (@niconatv) April 1, 2022

Meu Deus o barão da piscadinha deles pic.twitter.com/tf4oeh92Sk — lucas freitas (@luquinha) April 1, 2022

O mascote da Copa do Mundo do Catar é uma mistura de Gasparzinho com Barão da Piscadinha (@LucasBissoli_). #BBB22#WorldCup2022pic.twitter.com/5p7o85gS3U — the AMAZING Dani 🕸️ (@talkingtodani) April 1, 2022

nunca sera lucas bissoli vulgo barão da piscadinha https://t.co/VMksjW2Emd — [psicoshow] (@psicoshow) April 1, 2022