Após sair do BBB 23, Fred Nicácio alcança marca de 1 milhão de seguidores no Instagram

Nesta sexta-feira, 3, Fred Nicácio (36) alcançou uma marca importante no Instagram. O médico, sétimo eliminado do BBB 23, conquistou 1 milhão de seguidores na rede social três dias após deixar o reality show, e fez questão de comemorar.

"Uhuuull… Somos 1 milhão de Fredelicias! Eu estou tendo a melhor descompressão que eu poderia ter. Ainda tô fazendo o download da alma! Kkk... É muito lindo tudo o que estou vivendo aqui fora da casa mais vigiada do Brasil. O @bbb foi uma experiência incrível pra mim!", disse ele.

Em seguida, Nicácio agradeceu aos fãs que estava com ele antes do reality e aos novos seguidores. "Agradeço a todes que sempre estiveram aqui e a todes que estão chegando agora pelo carinho, afeto e audiência. É muito importante pra mim essa troca!", afirmou o médico.

"Eu fiz questão de escrever eu mesmo esse post para que vocês pudessem sentir um pouco mais da minha energia e do meu axé. Que o bom e o bem sempre acompanhe vocês! Axé axé e axé! Muito axé pra nós", finalizou o ex-BBB.

Vale lembrar que Fred Nicácio tinha 343 mil seguidores no Instagram quando foi anunciado como participante do BBB 23.

Confira a publicação de Fred Nicácio sobre seus novos seguidores:

Foto com o marido

Nesta última quinta-feira, 2, o ex-BBB Fred Nicácio matou a saudade do marido, Fábio Gelonese, após ter sido eliminado do BBB 23, da Globo. O marido do médico compartilhou um momento de carinho deles na cama após a maratona de compromissos pós-reality show. Os dois apareceram sem camisa na cama e abraçados enquanto Fred dormia relaxado.

"Ontem foi um dia intenso de gravações, Fred estava exausto e apagou aqui depois do almoço. Hoje os compromissos dele começam só às 16h. Tanto tempo que ele não dormia assim no meu peito que eu resolvi registrar esse momento. Mas certeza que ele vai reclamar que tá parecendo um abacaxi com o cabelo preso!", disse Gelonese.

