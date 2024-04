Após polêmica com Mani, irmã de Davi afirma que ele "está com depressão"

Irmã de Davi, Raquel Brito usou as redes sociais para defender o campeão do BBB 24 e pedir que parem com os ataques a ele: "Deixem Davi em paz"

O pós-BBB de Davi tem sido marcado por diversas polêmicas envolvendo seu relacionamento com Mani Reggo. Ao longo da temporada, ambos declararam que são casados, mas, em participação no Mais Você, o participante chegou a declarar que estão "se conhecendo". Após o episódio, os internautas passaram a se questionar sobre a relação do casal e, na última sexta-feira, 19, o jornalista Luiz Bacci publicou uma declaração sobre a possível separação de ambos.

Neste sábado, 20, Raquel, irmã do campeão da edição, usou as redes sociais para compartilhar que ele está "com depressão" e o "psicológico abalado" após as últimas notícias que tem saído a seu respeito.

Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, ela negou que teria confirmado a separação do casal. "Eu não confirmei nada. Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso", escreveu.

E completou: "Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor deem descanso para ele... Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer".

Em seguida, a irmã do ex-brother afirmou que a rotina do baiano está corrida, mas ele permanece em um relacionamento. "Ele permanece com as agendas cheias. E namorando".

Davi rebate rumores de término e confirma relacionamento com Mani Reggo

Na manhã deste sábado, 20, Davi negou de vez os rumores de que estaria em processo de separação com Mani Reggo. Em participação no É de Casa, o campeão do BBB 24 confirmou que continua em um relacionamento, que já existe há cerca de um ano e meio.

"Parem de ficar falando que eu não estou com a minha nega. É minha nega!", afirmou o baiano.

Na sequência, Davi ainda chamou Mani para cozinhar com ele no programa. "Venha, minha filha, venha pegar seu calabreso", brincou.

Na noite da última sexta-feira, 19, Davi surgiu nervoso em uma live e confrontou os rumores sobre sua vida pessoal. Ainda no É de Casa, ele explicou que está sem tempo para compromissos pessoais por conta da agenda que precisa cumprir após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

"Não estou tendo nem tempo de dormir direito. Então, está muito corrido", disse ele, que completou dizendo que, neste sábado, se encontrará com Mani para ver a família em Salvador pela primeira vez após a Final do BBB 24.