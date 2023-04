Após o fim do BBB 23, Tadeu Schmidt curte passeio com a esposa no shopping

Tadeu Schmidt faz rara aparição em público com a esposa ao curtir seu primeiro dia de férias após o BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt (48) curtiu o seu primeiro dia de férias após o fim do BBB 23, da Globo, para fazer um passeio com a esposa, Ana Cristina Schmidt. Em uma rara aparição em público juntos, os dois foram fotografados durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

O comunicador apareceu sorridente e com direito a look despojado para aproveitar o momento com a amada. Os dois foram flagrados trocando carinhos e conversando durante a tarde de folga.

Tadeu Schmidt comandou a sua segunda edição do Big Brother Brasil neste ano. Na noite de terça-feira, 25, o público do reality show descobriu que Amanda Meirelles foi a escolhida como a campeã do BBB 23. Ela levou para casa o prêmio de R$ 2.880.000 e um carro 0km. O segundo lugar ficou com Aline Wirley e o terceiro lugar é de Bruna Griphao.

Fotos: Adão / AgNews

Tadeu Schmidt manda recado para a campeã do BBB 23

Em um post nas redes sociais, Tadeu Schmidt parabenizou a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, ao compartilhar o vídeo da comemoração.

"Parabéééééééééns!!!!! Que alegria comemorar com vocês! Amanda, Aline e Bruna, parabéns minhas finalistas! E viva a grande campeã do BBB23, Amandinha, Tadeu!!!", afirmou ele.