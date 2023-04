Após o BBB23, Ana Clara conta fofoca cabeluda para as sisters: "Babado importantíssimo"

Ana Clara conta fofoca cabeluda para as sisters que ficam perplexas; veja o momento

Sempre divertida, a apresentadora Ana Clara protagonizou um momento curioso logo após o fim do BBB23. Na madrugada desta quarta-feira, 26, ela entrou na casa para entrevistar as finalistas do programa.

Ao ficar cara a cara com as participantes, ela não se conteve e acabou fazendo uma fofoca que deixou as sisters em choque. Ela contou para Aline, Amanda e Bruna que o casal Gustavo e Key Alves terminou o namoro. As três ficaram totalmente perplexas e pediram detalhes sobre a vida íntima da atleta.

"Mentira?", disparou Aline. "Não era o amor da vida?", ironizou Bruna. Amanda também caprichou no deboche. "Não era o maior casal do programa?", questionou ela. A apresentadora então disse que não sabia o motivo do fim do romance. "Gente, é um babado importantíssimo", disse Aline em choque.

Nas redes sociais, o público se divertiu com o momento e deixou várias mensagens reagindo. O término de Gustavo e Key aconteceu há vinte dias e também deixou os fãs chocados.

Veja o momento:

ana clara: “key e gustavo terminaram”

bruna: “como assim, n era amor da vida?”

amanda: “não era o maior casal do programa” KKKKKKKKK JURO #BBB23pic.twitter.com/0xobtx50dR — barbie (@barbiereserv4) April 26, 2023

VOTAÇÃO PÉSSIMA

A final do BBB 23 com o pódio composto por Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao teve o menor número de votos quando comparada aos das últimas edições. Ao todo, neste ano, foram computados 76.290.810 votos no Gshow. Com 68,9% dos votos Amanda levou o maior prêmio da história do reality e conquistou o primeiro lugar. Contudo, nas edições anteriores, a votação foi muito mais movimentada.

No BBB 22, a votação da final entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André teve 751.366.679 votos. Já no BBB 21, a votação da final entre Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk teve 633.284.707 votos. Ou seja, neste ano o número diminuiu drasticamente.