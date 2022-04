Após montar surpresa, Jessilane Alves surpreende Natália Deodato em reencontro

Fora do 'BBB 22', Jessilane Alves preparou uma surpresa para reencontrar Natália Deodato

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 22h09

Enfim, Jessilane Alves(26) e Natália Deodato(22) se reencontraram! A professora de biologia preparou uma surpresa para a sister, que se empolgou ao vê-la novamente.

Reencontro das comadres.

Em publicações nos stories de sua rede social, Jessilane mostrou os detalhes do reencontro com Natália do lado de fora do BBB 22.

Nos vídeos, a fim de surpreender Nat, Jessi chegou escondida ao local e exclamou: "O que tá acontecendo aqui?!"

"Meu amor! Maravilhosa! Que saudade, minha amiga", comemorou Natália, dando um abraço apertado na ex-colega de reality.

"Eita, mas você tá muito rica", brincou Jessi. "Somos ricas, amiga", respondeu a mineira. Por fim, ambas revelaram estar muito felizes, masmo após deixarem o programa da TV Globo.

