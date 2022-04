Após a final do BBB 22, Tadeu Schmidt presta homenagem para Arthur, P.A e D.G

Tadeu Schmidt publica registros inéditos com Arthur, P.A e D.G e parabeniza os finalistas do BBB 22

Na noite da última terça-feira, 26, o BBB 22 chegou ao fim!

Arthur Aguiar (32) foi consagrado o campeão da edição com 68,96% dos votos. Paulo André (23) ficou em 2º lugar com 29,91%. E, na 3ª posição ficou Douglas Silva (33) com 1,13%.

Durante o programa, após cada uma das eliminações, Tadeu Schmidt (47) usou seu Instagram para homenagear os brothers e sisters.

É claro que no dia da final isso não seria diferente.

Nesta quarta-feira, 27, o apresentador publicou uma sequência de quatro fotos da festona que rolou na casa mais vigiada do país.

“Eu e meus meninos! Eu e meus finalistas! Registros de um dia inesquecível!”, começou na legenda. “Um dos dias mais felizes da minha vida! A maior sensação de missão cumprida que eu já senti! Foram os 100 dias mais intensos, que mais exigiram de mim e mais me trouxeram realização! E fechamos com uma noite histórica! Com a maior votação de uma final de BBB em todos os tempos! E recordes e recordes de emoção!”

“Meu Degê! Parabéns pelo terceiro lugar! Você ilumina qualquer lugar onde chega”, escreveu para o ator de Cidade de Deus. “Meu Peá! Parabéns pelo segundo lugar! O Brasil quer te pegar no colo, que menino mais doce!”, disse sobre o atleta olímpico.

“Meu Arthur! Parabéns, campeão do BBB 22! Você merece! Que jogador! Que história linda! Que redenção! Esse jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo! Viva! Sejam felizes! Viva o BBB 22!”, desejou Tadeu ao final.

