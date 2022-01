Após fala de Pedro Scooby no BBB22, Luana Piovani comenta relação com o ex e elogia Cintia Dicker: ''Meu amor por ela é imenso''

Atriz Luana Piovani retribuiu carinho após Pedro Scooby falar sobre a relação dos dois no BBB22 e a atriz exaltou a atual esposa do surfista, Cintia Dicker

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 07h10

Após Pedro Scooby (33) falar sobre o relacionamento com a ex, Luana Piovani (45) no BBB22, a atriz fez questão de responder nas redes sociais!

Em conversa com brothers no confinamento, o surfista comentou sobre a relação com a mãe de seus três filhos, Dom, Bem e Liz.

"Às vezes, por ela falar algumas coisas minha na internet, as pessoas acham que ela é o capeta comigo, mano, e não é. Muitas vezes ela é muito maneira comigo. A realidade é que ela foi muito mais do que minha mulher. Ela foi mãe, foi amiga, foi um monte de coisa pra mim. Eu andava de ônibus quando eu conheci a Luana. Eu saí da casa da Luana de ônibus no dia em que eu conheci ela", contou ele, que também falou sobre o respeito de Luana por sua atual esposa, a modelo Cintia Dicker (35).

"Eu tenho muito respeito por ela, e vou sempre ter. E essas 'paradas' que ela vai fazendo, eu fico ainda mais orgulhoso de ter todo o respeito por ela. Essa 'parada' com a Cíntia, pô, ela respeitar isso, ela gostar e estar ali, entender que a Cíntia realmente é uma mulher muito maneira, que é a mulher que que amo e que estou casado e tudo mais. E ela ter esse carinho, e entender esse carinho que as crianças tem pela Cíntia, e a Cíntia tem pelas crianças... Porque assim, sendo realista, não é para qualquer uma, tá ligado?", disse ainda o atleta.

Nos Stories de seu Instagram, no domingo, 30, a loira fez questão de retribuir as falas carinhosas de Scooby e agradeceu pela parceria do ex-marido e de Cintia na criação dos herdeiros.

"Recebi de uns 4 amigos o vídeo do Pedro ontem no Big Brother falando da nossa relação, que as pessoas não entendem, acham que a gente vive em guerra, que ele tem muito respeito por mim, pela nossa história, e o tanto que a gente se ajudou. E ele fala do meu amor pela Cíntia, que, sim, é muito grande, minha gratidão, meu amor por ela é imenso. O que ela faz... Ela está agora aqui cuidando dos meus filhos", exaltou Luana.

"E o Lucas também faz tudo pelas crianças, como se fosse deles. Que, na verdade, é o que teria que ser. Mas é sempre uma surpresa, porque não é fácil, eles são novos, têm uma vida, uma carreira. Enfim somos todos muito felizes e um dia vai acabar rolando o tal churrascão onde todo mundo vai estar junto e vai ser maravilhoso", celebrou ainda, citando seu atual namorado, Lucas Bitencourt.

Rodrigo, Natália e Jessilane estão no paredão

Vale ressaltar que Pedro Scooby teve a chance de mandar Natália (23) direto para o segundo paredão do reality na noite de domingo, 30. A sister disputa a preferência do público contra Rodrigo (36), que foi indicado pelo líder, Tiago Abravanel (34), e Jessilane (26), a mais votada pela casa.

Confira as falas de Luana Piovani e Pedro Scooby: