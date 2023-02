BBB 23: após discurso de Tadeu Schmidt, Fred Nicácio explica culto de Iorubá

Doutor Fred Nicácio explicou sua religião de origem africana ao vivo após discurso do apresentador

O doutor Fred Nicácio explicou sua religião ao vivo após o apresentador Tadeu Schmidt dar abertura para o assunto. Ele foi vítima de intolerância religiosa na casa.

Após o discurso do apresentador sobre o assunto, o médico decidiu explicar ao vivo o que pregava sua crença. “Eu frequento o Ifá, que é o culto tradicional iorubá, que é um culto nigeriano. É um culto que traz a natureza como sua principal divindade", começou.

"Oxum as águas doces, Iemanjá os mares, Oxalá o sol. Então a cada contato que tenho com a natureza tenho a chance de cultuá-la e gozar dessa benção, que é poder vê-la. A maior manifestação da vida é a própria natureza”, declarou.

O assunto surgiu após uma conversa entre Cristian, Key Alves e Gustavo, que afirmavam que o médico estava parado na frente da cama de um deles "fazendo alguma coisa" referente a sua religião de madrugada. Eles afirmaram estar com medo dele.

Discurso de Tadeu Schmidt

"Vocês já repararam na diversidade da casa? Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos respeitos, todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no BBB"