BBB 24: Nizam afirma: 'Ninguém vai ter cara de votar em você'

Após desistência de Vanessa Lopes na tarde desta sexta-feira, 19, Nizam declara para brother do BBB 24 que ninguém terá coragem de votar nele

A desistência de Vanessa Lopesmovimentou a tarde desta sexta-feira, 19, tanto fora quanto dentro da casa. Ela apertou o botão de desistência do reality show na frente dos outros participantes e se despediu do BBB 24.

No jardim, Nizam e MC Bin Laden se encontraram e o executivos de contas deu sua opinião sobre como vai ser essa semana. "Posso ser um pouquinho egoísta no que eu vou falar. Você tirou os seus votos dessa semana, pensa no jogo. Ninguém vai ter coragem em votar em você, Bin".

Enquanto isso, o cantor afirmou que não se importaria de ir para o Paredão. "Ninguém vai votar em você, pai. Ninguém vai ter cara de votar em você, esquece. Olha o lado bom, enfim, eu sei que é uma merda falar isso, mas, eu acho que é sempre bom a gente ver o positivo das coisas e tudo acontece uma coisa positiva, tá ligado?", afirmou Nizam.

Mãe de Vanessa Lopes defende a filha após rumores

Mãe da influenciadora digital Vanessa Lopes, Lica Lopes se pronunciou sobre os rumores questionando a saúde mental de sua filha no BBB 24, da Globo. Ela defendeu a herdeira e declarou que ela está em sua melhor fase. Inclusive, ela contou que o público do reality show só colocou ela no alvo dos comentários.

“Estou muito feliz com a participação da Vanessinha no programa. Pra quem está preocupado com a saúde mental dela, acho melhor vocês se preocuparem com a de vocês. Eu percebi que sempre vão arrumar outra narrativa pra ficar falando da Vanessa por aí. Antes era porque passava pano pra macho, agora estão vendo que ela não passa e estão mudando pra saúde mental da menina, que está preocupante. Não tem nada preocupante, acho que ela está na melhor fase”, afirmou.

Então, ela alfinetou os haters. “Não importa o que ela fizer lá, se for certo ou errado, o que importa é que as pessoas querem falar dela. Ela é o alvo. Eu estou muito tranquila. Agora, as pessoas estão na narrativa de que ela não está bem, ela está ótima, está sendo 100% ela. Ela é assim aqui fora, chorar é a forma que ela tem de desabafar, botar pra fora. Que ela chore mesmo! Ela é uma menina criativa, e está sendo criativa nas fanfics dela - e, em muitas, ela está certa, está levantando teorias. Ela é assim na vida real, pensa muito”, comentou.

Logo depois, a mãe de Vanessa contou que a filha vai ao psicólogo há bastante tempo. “Faz terapia há muito tempo aqui fora. A terapeuta é só elogios para ela, diz que é uma menina muito forte. Ela parece frágil, mas não é. Eu agradeço a preocupação, mas estou vendo gente de todas as idades dando uma ‘pira’ lá, faz parte do programa. Todos lá têm seus momentos, suas dificuldades, suas dores e temos que respeitar a dor de cada um”, contou.