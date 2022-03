Após deixar o BBB 22, Vinicius reencontra sua ''mainha'' no Domingão com Huck

No Domingão com Huck, Vinicius encontra, pela primeira vez após deixar o BBB 22, sua mãe, Dona Quinha, e se emociona no palco

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 23h06

Hoje, 20, Vinicius (24) pôde reencontrar sua "mainha", sua avó, Dona Quinha, pela primeira vez após deixar o BBB 22. O oitavo eliminado do reality foi surpreendido pela aparição de mãe no palco do "Domingão com Huck" e acabou se emocionando muito!

Primeiro, o ex-BBB assitiu a um vt de Dona Quinha, falando do quão maravilhoso é ser mãe dele: "Eu sinto uma felicidade em ser mãe dele". Em seguida, lembrou da relação dos dois no dia a dia.

Ao final do vídeo, ela entrou no estúdio do programa e deram um abraço apertado: "Que saudade de você. Ai, que saudade", disse Dona Quinha. "Minha vida, minha pedra preciosa, tu é tudo na minha vida, meu amor. Te amo"

Vyni pediu bênção à mãe e a chamou para conversar com Luciano Huck (50). "Eu não quero chorar, não. Se eu chorar, ela chora mais ainda", disse o ex-brother.

Depois, a mãe de Vyni deu um abraço apertado no apresentador, elogiando ele e a mulher, Angélica. Luciano Huck agradeceu e perguntou o que "mainha" sentiu enquanto o filho estava no confinamento. "Mainha, não vai me complicar, não", pediu Vinicius. "Eu tenho um orgulho tão grande desse menino que você nem pode imaginar. Esse menino é minha vida, esse menino é meu coração, esse menino é tudo. Eu me sinto orgulhosa dessa joia rara que Deus me deu. Tu não imagina o quanto eu sofri. Acho que eu envelheci uns 10 anos. Eu não dormia, eu não comia, chorava 24 horas...", respondeu Dona Quinha.

Dona Quinha ainda contou que se afastar do filho foi dolorido, visto que a dupla nunca havia se separado. Angustiada, disse que às vezes ia para os fundos da casa e gritava. "Minha vizinha dizia: 'Quinha, o que tu tem, tá ficando louca? O Vyni não tá aqui'. Isso aqui é porque tá doendo tanto, eu faço isso pra ver se eu melhoro", relatou. "Uma saudade imensa. Esse menino pra mim é um tesouro, é o amor da minha vida. Ele é meu filho, sempre vai ser meu filho", concluiu.

O reencontro com Mainha foi no palco do Domingão! Que emoção! 😭❤️



VYNI NO DOMINGAO pic.twitter.com/HHtgGQwnVN — Vyni 💡 (@vyniof) March 20, 2022

Vyni contou sobre sua relação com Eliezer

No programa, Vyni fez uma avaliação sobre sua relação com Eliezer: "Eu entrei como uma pessoa que priorizava os outros e esquecia de mim, eu fui assim a minha vida inteira.".

Em entrevista exclusiva a CARAS Digital, Viniciuis também comentou sobre o assunto. O cratense respondeu porquê o público escolheu ver a proximidade dos dois dessa forma: "Pela dificuldade que muitos têm de aceitar uma amizade verdadeira entre um gay e um heterossexual. Sou assim com todos os meus amigos e amigas. Cuido, sou carinhoso.", revelou ele.