Após declarar afastamento de Vyni, Eslovênia Marques se desculpa com o ex-colega de confinamento

Após Eslovênia Marques falar que não tinha mais contato com Vyni, eles tiveram uma conversa e se desculparam

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 15h44

Recentemente, Eslovênia Marques (25) e Vyni (24), ex-participantes do BBB 22, acabaram se envolvendo em uma polêmica após a Miss Pernambuco declarar que havia se afastado do amigo de confinamento.

Recentemente, durante uma entrevista para a coluna de Patricia Kogut, do O Globo, a modelo falou que conversou com o influenciador e se desculpou com ele. Entretanto, a amizade que rolava dentro da Casa Mais Vigiada do Brasil não retornou, já que eles seguem sem contato.

"A internet tem dessas. Pegam coisas e distorcem para atacar o outro. Quando eu falei que ele era outra pessoa aqui fora, quis dizer que nós dois mudados e que a nossa relação é diferente da de dentro da casa", disse ela durante a entrevista.

Em seguida, Eslo contou com detalhes como foi o papo com ex-colega de confinamento: "Eu mesma falei com ele e expliquei direitinho. Ele viu o vídeo e disse que estava de boa com o que eu falei. No mesmo dia, a gente conversou, e ele disse: 'Não se preocupe'".

Mesmo após a conversa, os dois seguem sem contato: "Adoro o Vyni, ele é uma pessoa muito maravilhosa, mas aqui fora não temos muito contato".

Vale lembrar que Eslô atualmente mora, em São Paulo, com o namorado, Lucas Bissoli (32), que também conheceu durante a vigésima segunda edição do Big Brother Brasil.

