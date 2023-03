Após chegada de Dania Mendez, Cezar Black questiona a visitante

Cezar atendeu o Big Fone que antecedeu a chegada da mexicana na casa do BBB 23

No Quarto Fundo do Mar, Cezar e Ricardo comentam a chegada de Dania Mendez na casa do BBB 23. Cezar considera: "É fake, pra gente achar que a Larissa saiu".

Ricardo diz acreditar que Larissa saiu, e que a mexicana pode fazer parte de alguma dinâmica: "Eu acho que é pra Prova do Líder... Já rolou isso várias vezes, de outros países", comenta o biomédico.

E não é só o brother que está desconfiado da recém chegada. Na área externa, alguns brothers conversam sobre a entrada da visitante, e Cezar chega a brincar sobre ter atendido ao Big Fone, entregando quem mandaria ao Paredão caso a dinâmica acontecesse.

"Na minha hora de pegar o Big Fone e botar a Bruna no Paredão...", ri Cezar. Bruna Griphao responde: "Meu irmão, quando ele atendeu... ai ai". Em seguida, a atriz faz comentários sobre Dania Mendez, compartilhando uma teoria sobre a mexicana:

"Eu acho que ela é uma atriz, acho que não veio de lá não. Porque, mano, a unha do pé dela tá perfeita", comenta Bruna Griphao.

Amanda empurra Sapato para os braços de mexicana

Com a chegada Dania ao BBB23 os brothers imediatamente começaram a torcer para que a gata mexicana viva um romance com Cara de Sapato. Perplexos com a beleza da influenciadora e modelo, eles incentivaram o lutador a dar em cima da sister. "Vai Sapato", disseram.

O lutador ficou visivelmente envergonhado, mas não negou. Foi então que Amanda teve uma reação inesperada. Ela declarou que estava apoiando um romance entre os dois. "Dei a minha aprovação", disse ela mostrando que está tranquila com a situação.

Nas redes sociais, os fãs reagiram. "Se ela soubesse o chato que esse cara é", disse um. "Amanda nem pra fazer um VT sofrendo", lamentou outro. "Ela pensando que engana alguém", disparou um terceiro.