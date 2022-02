Após boatos, mãe de Tiago Abravanel nega desavenças com a família: ''Todos conversando sobre BBB''

Cintia Abravanel afirmou que a família está unida e na torcida por Tiago Abravanel no BBB 22

Cintia Abravanel (58), mãe de Tiago Abravanel (34), usou as redes sociais para falar sobre os novos boatos que surgiram sobre sua família.

No Stories do Instagram, a diretora cultural negou que haja desavenças entre sua família e afirmou que a participação do filho no BBB 22 é um dos assuntos mais comentados entre eles no WhatsApp.

"Andam dizendo muitas coisas em relação à minha família, e é fake news. Não existe uma discórdia entre meu pai, eu, Tiago e minhas irmãs. Muito pelo contrário. Estamos todas conversando e comentando sobre Big Brother no grupo da família, então pessoal não acreditem em fake news. Quem gosta da nossa família, do Tiago, do meu pai, das minhas irmãs, não se preocupe", afirmou Cintia.

A mãe de Tiago também comentou os memes que estão fazendo com o filho após a eliminação de Naiara Azevedo (32). "Tá muito divertido ver o que esse nome, Abravanel, pode causar de mídia para os outros. Tiago é extremamente sensível. Imagina o peso que esse menino tem de carregar esse nome desde o dia que ele nasceu, o quanto a gente é cobrado pela família margarina que ele citou. Todo mundo idealiza e quer casar com o príncipe encantado, que não existe. Para de perturbar, deixa o menino chorar. Ninguém está lá, ninguém sabe o que ele está passando, a emoção que ele está sentindo e como é ver três amigos no paredão. O que está acontecendo com o mundo, que reclama que uma pessoa é boa, que uma pessoa é legal", acrescentou.

Boatos de reclamação de Silvio Santos

Após Tiago Abravanel fazer um desabafo envolvendo sua relação com o avô, Silvio Santos (91), um site de notícias informou que o dono do SBT ficou irritado e proibiu sua emissora de demonstrar torcida pelo neto, assim como eles fizeram quando o brother ganhou a liderança.

O apresentador confessou recentemente que não é tão próximo do avô e das tias como muitas pessoas pensam. "Por mais que as pessoas idealizem, por mim, a família capa de revista não é real [...] Tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha", lamentou.