Após BBB 23, Marvvila anuncia sua primeira turnê internacional

Marvvila também revelou que é a primeira vez que vai sair do país

A Marvvila pode não ter ganhado o prêmio do reality mas com toda certeza já ganhou vários fãs, inclusive internacionais! A décima terceira eliminada da casa contou ao Gshow quais são os próximos passos para a carreira, incluindo uma turnê internacional.

Ao gshow, ela contou como tem sido os primeiros passos fora da casa mais vigiada no Brasil: “O saldo é extremamente positivo. Estou louca para voltar a cantar e saber que a agenda de shows está lotada me deixa muito feliz", disse. E essas apresentações a pagodeira já tem destino internacional agendado: "Ainda vou ter a oportunidade de fazer uma turnê em Portugal em agosto."

A cantora ainda contou que nunca saiu do Brasil e que tem altas expectativas com essa nova fase. "Levar o pagode para o mundo, ainda mais sendo mulher nesse gênero, é um sonho. Minha missão sempre foi representar as mulheres e trazer mais cantoras para crescermos juntas", contou.

A cantora ainda falou no bate-papo com o eliminado no Mais Você desta quarta-feira, 05, sobre a sua participação na casa. A cantora disse também que entendeu as críticas dos participantes, que a consideraram planta no jogo:

"Eu entendi tudo que falaram e acredito que acabei me anulando muito para tentar entender meus aliados que estavam sendo atacados. Muitas vezes eu deixava de me posicionar para defender o grupo. Acho que ali me atrasei, mas está feito. Foi quase o jogo todo tomando atitudes que não queria tomar."

Fred Nicácio arma plano para 'sabotar' sisters no Raio-X

Em uma conversa na cozinha sobre a importância do Raio-X, Fred Nicácio aproveita para "armar um plano" e fazer as sisters do Quarto Deserto perderem estalecas: "Acampar no Confessionário amanhã e gastar todo o tempo, aí todas elas perdem 500".

O médico fala que tem medo de ser maldoso ao fazer isso, mas Domitila e Ricardo pontuam que isso é jogo. "Faltam 20 dias, amigo", lembra a miss. E Ricardo finaliza: "Desculpa, mano, sem maldade, vou te falar uma coisa: são 2 milhões e meio".