Anitta revela torcida para sister do BBB 22: ''Campeã''

Anitta(28) declarou sua torcida para uma sister do BBB 22.

Após a formação do paredão neste último domingo, 27, a cantora revelou em seu perfil oficial no Twitter que vai fazer de tudo para Linn da Quebrada(31) vencer o reality show.

A atriz e cantora está na berlinda ao lado de Arthur Aguiar (32) e Larissa Tomásia (25), e Anitta afirmou que fará mutirões para que ela não seja eliminada.

"Bom... @linndaquebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficarrrr", disse a cantora.

Em seguida, a poderosa pediu ajuda dos fãs para que Lina vença o BBB 22. "Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB simmmm. Mas obviamente não só por isso. Quem assiste sabe que elA é MARAAAAAAA", finalizou.

