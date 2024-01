Ana Maria dá opinião sincera sobre ida de Yasmin Brunet ao BBB 24: "Tão nova"

Ana Maria dá opinião sincera sobre ida de Yasmin Brunet ao programa que estreia nesta segunda-feira, 8; apresentadora soltou o verbo

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou personalidade no Mais Você ao comentar ao vivo o que achou de um dos principais nomes selecionados para o BBB24. É que ela deu uma opinião corajosa sobre a modelo e empresária Yasmin Brunet.

Tudo começou quando Gil do Vigor opinou sobre a nova sister. “Tem uma que vai tretar! Todo mundo fala que ela tem o perfil da briga, da cachorrada…É a Yasmin Brunet. Aí tem uma expectativa…”, iniciou ele.

Foi então que a loira mostrou expectativa para a participação da musa. “Ela é tão jovem, mas já tem uma treta boa. Já foi casada com o surfista Gabriel Medina, brigou com a sogra pelo que me disseram…Tem muita história, não vou continuar falando porque foi o que eu vi e li, não conheço a vida dela“, disse ela.

Tati Machado então lembrou que o programa já começa com uma história boa nos bastidores. “A Vanessa Lopes já ficou com o Gabriel Medina, então, existe uma treta, pelo que dizem, entre a Yasmin e a Vanessa Lopes. E está todo mundo querendo saber como vai ser o encontro das duas”, lembrou ela.

O BBB24 começa oficialmente nesta segunda-feira, 8.

Yasmin Brunet já tem desafeto no BBB24

A internet foi à loucura com o anúncio dos nomes de Vanessa Lopes e Yasmin Brunet no grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Isso aconteceu por causa da relação delas com o surfista Gabriel Medina. No passado, ele foi casado com Yasmin por cerca de dois anos. Já Vanessa teria vivido um affair com o atleta; o pai da influenciadora se pronunciou sobre o desafeto.

"Quando ela teve esse affair com o Medina, acho que foi logo após o término do casamento... Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa [o climão com Yasmin], mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro", disse ele ao site Gshow.