Ana Maria Braga quebra 'regra' e revela torcida para Sarah: ''É feio falar isso''

Em café da manhã com Sarah Aline, Ana Maria Braga surpreende ao dar opinião polêmica sobre eliminação de sister do BBB 23

De volta ao Mais Você, Ana Maria Braga (74) retornou com tudo ao posto nesta segunda-feira, 17, e não escondeu sua opinião sobre o BBB 23 durante o café da manhã com a eliminada, Sarah Aline. Ao recepcionar a psicóloga, a apresentadora logo de cara revelou o que achou da saída da jovem.

Sincera, a loira ignorou a "regra", de não dar opinião em certos assuntos no programa, e se mostrou descontente com o resultado do paredão do reality. A ex-sister saiu com 58,2% dos votos na disputa com Bruna Griphao e Aline Wirley.

"Devo lhe confessar de novo que não esperava ter você aqui hoje", comentou que não esperava o resultado da berlinda.

Ana Maria Braga não escondeu que estava querendo Sarah Aline no BBB 23. "Tava torcendo pra não te ver aqui hoje, é feio falar isso? Não, agora já tá no fim do jogo", disparou a apresentadora sem medo.

Veja o momento sincero de Ana Maria Braga com Sarah Aline:

Até a Ana Maria tava torcendo pela nossa campeã 😍✨ #TeamSaralinepic.twitter.com/5K0hpTFfv7 — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) April 17, 2023

Após três semanas afastada, Ana Maria Braga volta ao trabalho no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao comando do programa Mais Você, da Globo, após ficar 3 semanas afastada. Ela passou por uma cirurgia na perna no dia 27 de março e, desde então, estava afastada da TV. Nesta segunda-feira, 17, a comunicadora retomou o comando da atração matinal e comemorou o seu retorno.

Logo na abertura do programa, ela comemorou: “O show tem que continuar! De vez em quando você para e tem um monte de tempo para pensar na vida, nas pessoas, naquilo que nos rodeia. Eu volto àquela minha frase de sempre: 'que bom, estou aqui mais um dia, acordamos mais um dia e o que eu posso fazer com esse dia?'. E a decisão é de quem?”.

Em outro momento, ela contou que ficou com saudade do trabalho durante sua licença. “Saudade resume tudo, o que senti de todos vocês aqui de casa, de toda a minha equipe. Saudade mesmo”, afirmou ela, que ainda se emocionou ao falar com Talitha Morete e Fabricio Battaglini, que foram os seus substitutos nas três semanas afastada. “Fizeram um delicioso trabalho, eu ficava curtindo lá na minha casa, vocês estão cada dia melhores. Obrigada por ter contado com vocês. Deus lhe pague. Obrigada”, comentou ela.

Por fim, o papagaio Louro Mané brincou que Ana Maria Braga faltou no trabalho no dia do seu aniversário e ela rebateu. “Nessa empresa aqui tem uma coisa, todo mundo que faz aniversário tem o dia de folga. Dia do aniversário não trabalho. Então nesse dia estou isenta, já falei com o RH. Está tudo certinho”, comentou.