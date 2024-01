Ana Maria Braga perde a linha com brother do BBB 24: ‘Acha que a gente é idiota’

Durante 'Café com Eliminado' no 'Mais Você', Ana Maria Braga perde a paciência e joga a real ao opinar sobre um dos participantes do BBB 24

Nesta quarta-feira, 17, Ana Maria Braga deixou de lado as sutilezas e perdeu a paciência ao opinar sobre a postura de um dos participantes do Big Brother Brasil 24. Durante o ‘Café com Eliminado’ do ‘Mais Você’ com Lucas Pizane, a apresentadora aproveitou a oportunidade para detonar as atitudes de Rodriguinho no confinamento.

Enquanto conversava com o músico sobre seus erros e acertos no reality show, a comandante da atração trouxe à tona uma polêmica envolvendo o cantor. Na ocasião, Rodriguinho causou polêmica ao fazer comentários pesados sobre o corpo de Yasmin Brunet em um conversa com Nizam e Pizane, que ficou em silêncio mesmo não concordando com as falas.

Além de confrontar a falta de posicionamento do brother, Ana também mostrou um vídeo em que Rodriguinho mente na cara dura e nega seus comentários: “A sensacao que a gente tem quando escuta isso é que ele acha que gente é um monte de idiota, porque acho que ele esqueceu que isso e filmado 24 horas por dia”, a apresentadora disparou indignada.

“Esqueceu que ele está em uma casa onde tem 842 câmeras, nê? Tudo que acontece aí tá todo mundo vendo. Uma situação como essa é um assunto como esse foi a grande oportunidade nesse momento dele de falar olha o pizane realmente ficou quieto porque se incomodou. Ele falou que nem foi ele que falou. E a gente ta vendo um pedaço dessa história ”, Ana detonou.

Pizane concordou com o posicionamento da apresentadora: “Sabe o que era para eu ter feito, Ana Maria? Antes de sair era para eu ter chegado no ouvido da Yasmin e largado a bomba: ‘olha, falou de você’. E ter saído de casa com a bomba lá, mas não adianta chorar o leite derramado, eu tive minha oportunidade”, disse o ex-participante.

Rodriguinho mentiu sobre polêmicas:

Na noite de terça-feira, 16, a eliminação de Lucas Pizane agitou os brothers confinados no Big Brother Brasil, desencadeando especulações sobre o motivo de sua saída. Eles especularam que estaria relacionado a uma conversa com Rodriguinho. Yasmin Brunet e Wanessa Camargo quiseram saber o que foi dito, mas o cantor mentiu sobre seus comentários polêmicos.

Yasmin analisou atentamente o discurso de Tadeu Schmidt, que abordou a falta de posicionamento de Pizane. Juntando os pontos, a loira chegou à conclusão de que alguns brothers poderiam ter feito comentários pesados sobre as mulheres da casa durante a conversa previamente exposta pelo ex-participante. A modelo confrontou Rodriguinho, que mentiu sobre suas declarações.