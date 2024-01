Ana Maria Braga não perdoa e zoa atitude de Wanessa no BBB: ‘Nunca!’

Ana Maria Braga se diverte ao ver Wanessa Camargo tentando limpar a casa do BBB 24 e zoa a cantora ao vivo na TV

A apresentadora Ana Maria Braga não perdoou uma atitude da cantora Wanessa Camargo no BBB 24, da Globo. Durante a edição ao vivo do programa Mais Você nesta terça-feira, 30, ela zoou a tentativa da artista de limpar a casa do reality show.

Em um momento do confinamento, Wanessa tentou ajudar Davi a limpar o banheiro do reality show, mas ela demonstrou que não levava muito jeito. Inclusive, ela pediu para Davi ensiná-la a como preparar a mistura de água e desinfetante para higienizar o local.

Assim, a cena foi exibida no programa de Ana Maria Braga e a apresentadora brincou com a cantora. "Gente, ela nunca lavou o banheiro na vida dela! Wanessa, vamos combinar, vai…”, disse ela entre risos.

Ana Maria Braga sobre Wanessa Camargo: “Ela nunca lavou um banheiro na vida dela.” #BBB24pic.twitter.com/svrMaAPOzC — Big Brother Brasil 24 Notícias (@bbb24newsx) January 30, 2024

Wanessa Camargo fala de sua situação financeira

Após sua mãe comentar sobre sua situação financeira, Wanessa Camargo tocou no assunto dentro da casa do BBB 24, da Globo. Em conversa com Yasmin Brunet, a cantora desabafou sobre a falta de dinheiro e discutiu sobre o motivo que lhe levou a participar do reality show.

O assunto surgiu quando a modelo disse que o programa era mais fácil para quem já tem boas condições financeiras fora do programa. "Na verdade, eu acho que é mais difícil pra quem tá aqui e tem filho, mas já tem uma vida estruturada lá fora, do que quem tá aqui com filho, querendo estruturar a vida para o filho. É mais difícil para quem já tem, porque é só sair e tem. E as outras pessoas, quanto mais continuarem aqui, mais vão poder dar, sabe?", opinou Brunet.

Logo em seguida, Wanessa confessou que a sua situação financeira era um motivo que lhe levou a embarcar no BBB. "Parte do meu motivo de estar aqui é isso. É que se eu falar... Você ser 'herdeira', né, dá uma visão. Ok, o dia que eu for. Mas eu não sou", desabafou a filha de Zezé di Camargo.

Mesmo com o pai famoso, a cantora afirmou que cuida de suas próprias finanças há anos. "Hoje quem paga minhas contas sou eu. Eu tô devendo um monte, porque a gente tem que parar [com a carreira], né?", revelou Wanessa.