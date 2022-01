Ana Maria Braga comenta reação de Natália com beijo de Lucas e Eslovênia no BBB e diverte web

Bem-humorada, Ana Maria Braga dá aula de 'como não se iludir' para a web com cena polêmica da festa do BBB

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 11h57

Nesta quinta-feira, 27, após uma noite daquelas no BBB22, Ana Maria Braga (72) utilizou suas redes sociais para comentar sobre um dos maiores acontecimentos da noite.

Depois de tanto cantar Natália (22), Lucas (31) acabou beijando Eslovênia (25), e a apresentadora foi logo ensinar aos internautas como não caírem nesse tipo de cilada.

“Na aula de ontem do BBB22 aprendemos mais essa. A Natália ficou bem triste com o beijo do Lucas e da Eslovênia. É compreensível, já que já rolava um clima de paquera entre ela e Lucas (ou é normal ficar assim juntinho na piscina com um amigo?), mas, oficialmente, eles eram amigos. Eram. Porque a Natália já disse que não o quer nem como amigo mais. Seguimos acompanhando!”, escreveu ela na legenda do post.

Para ilustrar, a loira ainda acrescentou registros das cenas com os dizeres: “Nunca coloque expectativas onde ainda não colocou a língua”.

Os fãs aproveitaram os comentários para reagir. “Faltou responsabilidade afetiva”, disse um. “Nem colocando a língua dá pra confiar”, confessou outro. “O tombo veio”, declarou mais um.