Amigo de Aline Wirley, Ícaro Silva surta e protagoniza barraco: "Vou lembrar disso"

Ícaro Silva surta e protagoniza barraco nas redes sociais; veja o que rolou

O ator Ícaro Silva se irritou ao sair em defesa da amiga Aline Wirley nesta quinta-feira, 13. É que a estrela está sofrendo críticas por sua participação no BBB23, sobretudo pelos acontecimentos da última noite quando ela partiu para cima de Cézar Black.

Tudo começou quando um seguidor criticou a postura da Rouge na briga que rolou nesta madrugada. “Isso me doeu aqui velho. Aline querendo insinuar uma possível agressividade no Black. Você é mãe de um menino negro. A gente é associado a isso o tempo inteiro, isso foi muito perverso.”, escreveu o internauta.

Foi então que Ícaro Silva apareceu. “Desci sua timeline toda Ismael. Não achei nenhuma publicação como essa pra falar da insuportável Bruna; a mina preta segue sendo o alvo mais fácil né? Vou lembrar disso", disse ele sem o menor pudor.

Foi então que uma outra seguidora criticou o ator. “Cala a boca, chato”, escreveu ela. Sem titubear, ele rebateu na mesma moeda e partiu para a agressão verbal. "Vai comprar coisa falsa na shein e não enche meu saco, advogada meia boca.”, disse.

Após a troca de farpas, o ator foi muito criticado. Veja abaixo:

Bruna Griphao perde a linha e grita sem parar em discussão: ''Vira homem''

Antes da festa desta quarta-feira, 12, Bruna Griphao começou uma discussão tensa com Cezar Black e Domitila (38). A atriz ficou irritada ao ouvir a conversa dos brothers atrás da porta e foi tirar satisfação na cozinha aos berros com direito a ofensas pesadas. Entenda a treta completa entre Bruna Griphao e Cezar Black!

Em seguida, Bruna resolveu quebrar o silêncio e tentou explicar o motivo pelo qual atacou Cezar: "Me estressei com o Black, mais uma vez. Não tenho nem muito comentário”, a loira colocou a culpa da treta no enfermeiro e disparou: “Nossa, ranço! É difícil, muito difícil! Mas é isso, tentando manter uma convivência aqui", detonou.