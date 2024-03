Big Brother / Bastidores

Amigas da ex-BBB Anny dizem que ela tem ‘dedo podre’ para o amor

Fora do BBB 24 há algumas semanas, Deniziane, a Anny, gravou vídeo com as amigas, que entregaram que ela não se dá bem no amor

Deniziane - Foto: Reprodução / Globo