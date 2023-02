Amiga de Key Alves detona sua participação no BBB23: "Fecha um pouco a boca"

Amiga de Key Alves, a também jogadora de vôlei Tiffany Abreu detona a participação da amiga e diz que ela está se queimando

Amiga e ex-colega de equipe de Key Alves, a também jogadora de vôlei Tiffany Abreu fez críticas à participação da sister no BBB23. Ela disse que não reconhece muitas das atitudes que ela está demonstrando dentro da casa.

"Estou achando meio estranho. A Key gosta de dar a opinião dela, mas entre nós não acontecia esse negócio de ficar falando de outras meninas. Não estou gostando dessa parte também. Se eu pudesse dar uma dica para ela, ia falar: "Amiga, fecha um pouco a boca"', disse ela sem o menor pudor para a colunista Patrícia Kogut, de 'O Globo'.

A atleta também afirmou que ela está destruindo sua reputação. "Porque ela está se queimando muito com isso. Como amiga, como alguém que gosta muito dela, quero que ela cresça e mostre para todo mundo que um dia falou dela que ela tem valor", afirmou.

Tiffany também disse que não vê mais chances da amiga ser campeã. "Estou torcendo, mas acho que ela não tem chance de ganhar. Se queimou muito falando das meninas. Mas tem chances de chegar lá na frente. Muitas vezes o "BBB" não é sobre o campeão, mas sobre o que você viveu lá dentro. Uma coisa que ela não conseguiu mostrar ainda é compaixão. Ela tem essa qualidade, mas às vezes está mostrando o contrário. Espero que ela volte a ser a Key que eu conheço e que ela dê a volta por cima", declarou.

