Americanas anuncia que não vai patrocinar o BBB 23 após rombo de R$ 20 bilhões

Dona da cota master de patrocínio do BBB 23, a Americanas decidiu cancelar o acordo com a Globo e revela o motivo

A rede varejista Americanas decidiu cancelar a ação de patrocínio do Big Brother Brasil 23, da Globo, após descobrir uma crise financeira. A empresa era a dona de uma cota master do programa e teria ações de marketing ao longo de toda a temporada do programa. Porém, o acordo foi desfeito.

A empresa revelou a decisão por meio de um comunicado. “A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB 23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A.”, informaram.

A decisão da marca foi tomada após descobrirem inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões nos negócios.

Elenco do BBB 23 já foi anunciado pela Globo

O elenco do BBB 23 já está confinado em um hotel para o início do reality show na próxima segunda-feira, 16. Os nomes foram anunciados pela Globo na última quinta-feira, 12, e foram divididos em grupos de Pipoca e Camarote.

Grupo Camarote: Aline Wirley, Marvvila, Bruna Griphao, Domitila Barros, Key Alves, Antonio 'Cara de Sapato', Fred, Fred Nicácio, Gabriel Santana e MC Guimê.

Grupo Pipoca: Cezar Black, Gustavo Benedeti, Ricardo Camargo, Cristian Vaneli, Bruno Nogueira, Larissa Santos, Sarah Aline, Marília Miranda, Tina Calamba e Amanda Meirelles.