Amanda Gontijo aponta exagero de Wanessa Camargo e opina sobre Davi no BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, Amanda Gontijo, do BBB 14, opinou sobre o embate entre Wanessa Camargo e Davi Brito no reality show da Globo

Amanda Gontijo (33) está ligada a tudo o que os brothers e sisters aprontam na casa mais vigiada do Brasil. A ex-BBB, destaque da 14ª edição do reality show da Globo, tem uma opinião formada sobre o embate entre Wanessa Camargo (41) e Davi Brito (21) no BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, ela afirma que a filha de Zezé Di Camargo (61) tem pesado a mão nos julgamentos sobre o baiano.

"Eu acho que tem acontecido um exagero nos julgamentos da Wanessa com o Davi. Mas no jogo todos somos muito exagerados, somos colocados a todo tempo em um terror psicólogo que qualquer ação que ele ou outro participante faça tem um peso muito grande. Ele às vezes passa um pouco dos limites sim, mas não é o que estão pintando", opina.

No Sincerão da última segunda--feira, 5, a cantora do hit Shine It On, acusou o motorista de aplicativo de faltar com respeito com algumas mulheres da casa. Em um episódio, por exemplo Davi fez "psiu", em sinal para Yasmin Brunet calar a boca durante uma discussão. Para a ex-BBB, ela tentaria ouvir o participante para entender o que ele quis expressar.

"Eu tentaria ouvir o lado dele e ajudaria a apaziguar essa série de opiniões equivocadas que os outros participantes tem sobre ele. Com certeza me aproximaria do Davi, não gosto de ver ninguém sendo excluído", revela.

Experiente quando o assunto é BBB 24, Amanda acredita que Wanessa Camargo está perdendo a oportunidade de mostrar o seu jogo e suas qualidades no programa. A cantora tem focado energias em Davi e deixando o jogo para segundo plano.

"Na minha opinião a Wanessa tem que focar mais no jogo dela, definir os aliados e o lado que ela quer estar, infelizmente o BBB é um jogo que não dá pra ser amigo de todo mundo. Seria interessante se ela começasse a definir estratégias ao invés de passar o dia comentando sobre as ações do Davi. Se jogar, se divertir, trazer mais leveza para ela", conclui.