Aline Wirley, integrante do BBB 23, já participou de outros realities; relembre!

Cantora Aline Wirley fui anunciada como participante do 'Camarote' do BBB 23, mas esse não é seu primeiro reality

A cantora Aline Wirley, ex-integrante da banda Rouge, foi anunciada no BBB 23. No entanto, esse não é nem o primeiro, nem o segundo reality show da artista.

Wirley atingiu a fama em 2002, quando participou do reality 'Popstars'. Lá, entre 30 mil mulheres inscritas, foram escolhidas cinco para formar o grupo Rouge, que juntou multidões com vozes diferenciadas e hits chiclete, como o ícone 'Ragatanga'.

Em meio ao sucesso enorme, surgiram boatos de desentendimentos entre as integrantes e a banda acabou se separando.

No ano passado, Aline participou do 'The Masked Singer', reality que consistia em cantar fantasiado, sem que o público soubesse quem estava por trás do personagem. Ela era um caranguejo e foi a nona desmascarada do programa.

À época, ela homenageou o filho: "Não teve uma vez, filho, que a mamãe pisou nesse palco e não pensava em você, que ela não lembrava de você. Porque o Antonio é uma criança muito ele, ele dança, ele sacode. Ele é um Caranguejo. E eu pensava nele. E me relembrou tanta coisa, do quanto é bom só ser, ser livre. Não é sobre mim. É sobre preencher isso aqui e ser feliz. Então foi muito bom!".

Agora, chega o terceiro programa de Aline, assistido por milhares de brasileiros. Ela integrará o time Camarote, composto por famosos como Bruna Griphao.

