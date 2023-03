Aline Wirley e Ricardo discutem durante a Prova do Líder: 'Convencido demais'

Ricardo e Aline trocam farpas durante a disputa da liderança no BBB 23 e fica um climão no campo de provas

Na prova de resistência dessa semana, no momento continuam na disputa: Aline Wirley, Cezar e Ricardo. A cantora diz para o biomédico: "Largaesseossoaíqueagenteconversa". Ricardo responde: "Deixaeute falar, é mais fáciloseutánaretadoqueo meu. Acho quevocêtemmaisameescutardoqueeute escutar".

A ex-Rouge reage a fala do brother: "Alface, você tá muito convencido nesse game, heim". Ricardo se defende: "Convencido não, tô jogando". Aline critica: "Convencido demais. Presta a atenção: eu sempre fui muito sincera contigo, tu sabe disso, quero o seu bem aqui dentro e lá fora, tu sabe disso. Gosto de você. Presta atenção no que você está fazendo".

O sergipano diz que está jogando sozinho: "Sabe o que é isso? É o poder de jogar sozinho. Você não deve nada a ninguém". Aline fala alto: "Veja aí Brasil, confere aí e vê se ele tá jogando sozinho, heim. Importante". Ricardo se justifica: "Tanto que eu vou votar no Black [Cezar]. Vocês falam tanto que eu estou jogando em grupo se eu ganhar o Líder em quem eu voto? No Black, e ele já sabe disso. Olha que maravilha! E isso mostra que eu não jogo em grupo".

Ricardo Alface faz proposta para brother na prova de resistência

No início da tarde desta sexta-feira, 31, apenas três participantes continuavam na prova do líder de resistência do BBB 23, da Globo: Aline Wirley, Cezar Black e Ricardo Alface. Então, o biomédico decidiu fazer uma proposta para o seu rival de jogo. O brother tentou formar uma aliança com o rival para desestabilizar a ex-rouge.

Ricardo falou para Cezar: “Vocêtemqueficarcomigo, aíeu nãovotoemvocê”. A proposta dele aconteceu para que Aline se sinta em minoria e desista da prova. Caso ganhe a liderança, ele poderia não indicar Black direto ao paredão.