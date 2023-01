Aline Wirley e Bruno Gaga são os novos anjos do BBB 23

Fred Nicácio e Marília foram escolhidos como monstros da primeira semana do BBB 23

A primeira Prova do Anjo do BBB 23 aconteceu na tarde deste sábado, 21. Os vencedores foram Aline Wirley e Bruno Gaga.

A prova consistia em habilidade e estratégia e foi chamada de BBB Pong. Primeiro, as duplas tinham de conquistar bolinhas, havia duas chances. Um da dupla subia em um pedestal e jogava a bolinha para a dupla, que deveria pegar com um puçá, uma espécie de rede.

Depois, a dupla deveria acertar as bolinhas que conseguiu pegar, até duas, no cesto com a foto das duas pessoas que gostaria de eliminar. Caso alguém acertasse no cesto de outra dupla sem querer, valia. Três bolinhas no cesto causava a eliminação da dupla. A última dupla a ser eliminada seria eleita anjo.

Marília e Fred Nicácio foram os primeiros a serem eliminados. Bruno e Aline Wirley, Ricardo e Fred, Amanda e "Cara de Sapato", Tina e MC Guimê foram as duplas finalistas. Ficando entre Aline Wirley e Bruno Gaga e Cara de Sapato e Amanda, a ex-Rouge e o farmacêutico venceram.

Castigo do monstro

A dupla de monstros desta semana deve se vestir de biscoito e segurar uma placa de like, como prenda para a dupla. Aline Wirley e Bruno Gaga escolheram Fred Nicácio e Marília.