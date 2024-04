Alane fica em choque com recado de affair fora do BBB 24; conheça o eleito

Tá rolando? Alane fica chocada com mensagem especial de cantor e revela se pretende investir no affair fora do BBB 24; saiba mais!

Discreta sobre sua vida amorosa durante o Big Brother Brasil 24, Alane revelou poucos detalhes sobre seu romance mais recente fora do reality. Após sua eliminação, ela foi surpreendida com uma mensagem especial do seu affair, o cantor paulista Denis Pinhoti, integrante da banda Fun7. Agora, a ex-sister está considerando investir na relação.

Durante sua entrevista no ‘Bate-Papo BBB’ com Ed Gama e Thais Fersoza, Alane ficou chocada ao receber um recado de texto de seu antigo romance. A bailarina não imaginava que o público soubesse quem era seu eleito, já que sempre tentou manter a discrição sobre sua relação. Na sequência, ela também ganhou uma mensagem de vídeo do cantor.

Veja o momento exato que ALANE manda um beijo pra um ex-affair Denis Pinhoti, vocalista da banda Fun7, no #BatePapoBBB. https://t.co/ZJIVp5w7FQpic.twitter.com/HedvMhrd06 — Jeje (@jejezaum) April 15, 2024

“Você representou o balé, o Norte, Belém do Pará. Mostrou para todo mundo o que é tacacá, tucupi, quem é a Yara. Foi lindo demais. Eu acompanhei, torci, vibrei, fiquei felizão aqui por você. Você sabe que eu sempre te desejei as melhores energias. A gente já trocou. E eu estou continuando assim. Vibro só coisas boas”, o cantor exaltou a bailarina.

Por fim, Denis revelou ter sentido falta da ex-participante: "Saudades de você, saudades da sua felicidade, do seu sorriso. Tudo vai dar certo. Você vai mostrar para todo mundo quem é Alane Dias", ele se derreteu e finalizou a mensagem mandando um ‘beijo na boca’. Alane não perdeu a oportunidade e admitiu que quer encontrar o cantor futuramente.

"Ele é uma pessoa que eu tenho muita honra de ter conhecido. A gente vai conversar saindo daqui. (Estou) muito feliz em saber que ele torceu por mim. Ele é uma pessoa incrível, merece tudo de bom também. Um gostoso. Beijo na boca, obrigada, Denis!", disse a bailarina, que revelou ter ganhado um anel do cantor antes de entrar no reality.

Quem é Denis Pinhoti?

Vale lembrar que o nome de Denis Pinhoti começou a virar destaque nas redes sociais após o jornal Extra revelar que ele seria o bonitão que deixou Alane encantada. Durante o confinamento, ela revelou que vivia um romance antes de entrar no programa e o nome do cantor foi apontado. Ele até viralizou com uma de suas canções.

Nas redes sociais, o artista tem mais de 60 mil seguidores, onde compartilha cliques de viagens, registros pessoais e, claro, faz divulgações de seu trabalho com a Fun7, projeto o qual tem se dedicado de forma independente e tem contado com apoio de grandes nomes da música como o grupo Atitude 67, Bruninho e Davi e Sambô.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por F U N S E T E (@fun7oficial)

Alane recebe recado da mãe após crise:

Na madrugada desta segunda-feira, 15, Alane teve uma reação inesperada após receber a notícia de sua eliminação do Big Brother Brasil 24. A bailarina começou a bater em si mesma enquanto chorava e desabafava sobre ser uma vergonha para sua mãe. Mas durante o ‘Bate-Papo BBB’, ela ganhou uma mensagem que prova o contrário.