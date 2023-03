Affair de Cézar Black do BBB23 posa seminua e fãs reagem: "Que sortudo"

Affair de Cézar Black aparece em clique ousado nas redes sociais; na casa, ele já reclamou de saudade da musa

A influenciadora Maizy Magalhães, apontada como affair de Cézar Black, depois os seguidores perplexos nas redes sociais neste final de semana ao aparecer em um clique bem ousado em que surge seminua.

A bela posou com auréola e asas em um clique picante. "Um anjo do céu", disse ela que foi muito elogiada pelos fãs e seguidores. Ainda em início de carreira, ela é seguida por 40 mil pessoas.

"Você é muito linda, parabéns", disse um. "Que sorte a do Cézar", disse outro. "É melhor ele sair ou vai acabar perdendo esse mulherão", disse outro.

O romance entre Cézar Black e Maizy Magalhães é recente, mas eles deixaram até vídeos prontos para o reality. "Fomos pro Lago Paranoá, aqui em Brasília, e pedi a Thalita para ficar atrás segurando a asa, para que, quando eu começasse a filmar, ela levantasse a asa. Ficou lindo. Fizemos vários outros também sobre ele", disse ao 'Gshow'

Na casa, ele também contou sobre a sister. "Ela já sabia de todo o processo e tal. Ela super me apoiou, no último dia ela fez uma surpresa pra mim, fez um balãozinho, colocou umas coisas personalizadas, 'boa sorte', não sei o que. Eu achei bem legal da parte dela... Eu gosto dela. Eu estou sentindo saudades dela...", disse.

Veja:

