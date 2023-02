ADMs de Cara de Sapato pedem eliminação de Gustavo: "Ajudá-lo a enxergar melhor as amizades"

A equipe do Cara de Sapato acredita que a amizade entre o lutador e o cowboy pode ser prejudicial para ele.

Os administradores das redes sociais do Cara de Sapato do BBB 23, surpreenderam ao pedirem a eliminação de Gustavo no Paredão formado na noite desta quinta-feira, 23, que ele disputa contra Domitila e Fred Nicácio. É que dentro do reality, o atleta considera o 'cowboy' seu amigo, mas a equipe dele não concordam com isso.

"Vocês querem saber mesmo contra quem vamos nesse paredão? Vamos ajudar o Sapato a enxergar melhor as amizades dele? Por razões óbvias, somos #ForaGustavo", escreveram os ADMs de Gustavo no Twitter.

Em um dos mutirões puxados pelos administradores dos perfis de de Cara de Sapato, eles ainda ironizam a relação que Gustavo tem com o lutador. "Mutirão amigo do peito", nomearam.

É na sola da bota, é na palma da mão

Bote um sorriso na cara e mande embora o Gustavão! 🎶🎶 CHAMAAAAAA #ForaGustavo — Cara de Sapato #BBB23 👞 (@caradesapatojr) February 24, 2023

Mais um grande amigão mostrando a verdadeira face né? 🙏🏼 — Cara de Sapato #BBB23 👞 (@caradesapatojr) February 24, 2023

O ranço da torcida e da equipe de Sapato por Gustavo começou quando ele mentiu para o atleta que o chamaria para o VIP, mas não o fez quando foi Líder. Para completar, o cowboy garantiu ao lutador que, se pudesse, o teria incluído, mas em uma conversa no quarto afirmou que seu escolhido seria Cezar.

Para completar, Gustavo negou para Cara de Sapato que Amanda pudesse ser alvo do quarto Fundo do Mar, mas a sister acabou sendo indicada em um Paredão e o cowboy estava consciente disso.

O cowboy foi parar no paredão por causa de Guimê, que ao atender o Big Fone na noite de quinta-feira, 23, recebeu o Poder Supremo na mensagem que o informou: “Você ganhou o poder Supremo. Com ele você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, você poderá colocar alguém no seu lugar. Guarde esse segredo. Se você contar para alguém, você estará no paredão”, disse a voz misteriosa do Big Boss.

Guimê trocou a indicação da líder Sarah Aline que tinha mandando o Cara de Sapato para o paredão