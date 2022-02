Administradores do perfil de Jade Picon postam resposta ao irmão da participante

No último dia 15, o irmão de Jade Picon, Leo ameaçou derrubar os administradores e comandar o perfil da participante por conta própria

Nesta quarta-feira, 16, os administradores da conta de Jade Picon (20) rebateram as críticas feitas pelo irmão da participante do BBB, Leo Picon (25).

Na última terça-feira, 15, Leo tomou as redes sociais da atual Líder do Big Brother porque não concordou com os posts que os responsáveis pela conta fizeram apelidando a influenciadora de "Jade Piton".

A equipe administradora do perfil postou uma nota se defendendo das acusações do irmão de Jade. "Nós, adms da Jade, acreditamos que fomos contratados por ela na base da confiança no nosso trabalho", começava a nota.

Em relação a apelidar a participante do grupo Camarote com o nome de um tipo de cobra, o texto dizia: "Se a Jade foi definida como vilã pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu".

"Vocês queriam protagonismo, ela está sendo protagonista. E isso é entretenimento. Vilões e mocinhos, disso é feito um reality", ainda afirmaram os administradores contratados por Jade.

Jade dentro da casa...

Na madrugada deste dia 16, Jade Picon voltou a trocar beijos com o atleta Paulo André (23). O primeiro momento romântico entre os dois aconteceu na festa do dia 11.

Mas além dos carinhos, Paulo também aconselhou Jade sobre sua rivalidade com o ator Arthur Aguiar (23). PA, como é apelidado o esportista, ainda acusou Jade de ser debochada com Arthur.

