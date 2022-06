Yanna Lavigne fala sobre a importância da meditação: "Me ajuda"

A atriz Yanna Lavigne surge meditando em meio à natureza e fala sobre como se sente com a prática

Yanna Lavigne(32) usou as redes sociais neste sábado, 4, para falar sobre a importância da meditação para sua vida.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece meditando em meio à natureza e contou com a prática ajuda a "não ansiar pelo futuro distante".

"Sabadão de chuva no rio, e a sensação é querer estar aqui. O aqui e o agora não são só frase de efeito, pode virar mantra até a gente se concentrar e fluir no hoje, nas riquezas do momento, conseguir não pirar, não querer fugir daqui, de mim...", começou.

A mulher do ator Bruno Gissoni (35) ressaltou que a meditação fez com que ela se conhecesse melhor. "Meditar me ajuda, consigo acalmar, não prever, não ansiar pelo futuro distante. Ele simplesmente vai acontecer no segundo seguinte. No fluxo da vida. O segredo - que não existe segredo - é me reconhecer no meu dia a dia, honrar a mim mesma. Conhecer minhas sombras para acolhê-las e abraçá-las me ajudou a cuidar de mim, do meu entorno com carinho, sem pressão de ser e ter que...", acrescentou.

"Ter que realizar, ser perfeita, ter que se encaixar, não errar, ter que dar conta, não comprimir pra explodir, numa erupção sem volta. Fiscalizo meus pensamentos pra não adoecer... Ter a liberdade de ser quem eu sou sem prestar contas é libertador. Se perder pra se encontrar também é caminho... OooooMmmmm", ganrantiu ela, finalizando a reflexão.

