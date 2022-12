Xuxa atualiza estado de saúde após internação por procedimento estético

Xuxa atualiza estado de saúde e conta como está se sentindo após ser internada para realizar procedimentos estéticos

Xuxa Meneghel (59) deu detalhes de seu estado de saúde após passar por dois procedimentos estéticos no último sábado, 10.

A artista foi internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma lipoaspiração e uma interferência para remodelar o corpo.

Em conversa com o site OFuxico, nesta terça-feira, 13, a Rainha dos Baixinhos contou como está sua recuperação, agora em casa.

"Estou bem. Não sinto dor nenhuma. Estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa, e é como se eu tivesse feito bastante abdominais", contou.

Ela ainda brincou com a situação, ao dizer que o médico deve ter aliviado a cirurgia de tanto que ouviu suas reclamações.

"Estou achando que o cara tirou pouca coisa, falei tanto que eu odiava cirurgia que o médico deve ter entrado, tirado um pouquinho e pronto", completou Xuxa.

Xuxa e Angélica: 'Essa amizade será até que a morte nos separe'

São mais de 20 anos de amizade que, agora, se traduzem na tela. O reencontro tão esperado pelos fãs de Xuxa Meneghel e Angélica (48) — ícones presentes na infância de várias gerações — chegará em grande estilo em Tarã, nova série da plataforma de streaming Disney+, criada por Anna Lee, com direção de Marco Dutra e Juliana Rojas. A estreia está marcada para o segundo semestre de 2023.

A química entre Xuxa e Angélica deu a sintonia necessária para a parceria na série. “A minha relação com ela dentro e fora dos sets é sempre a melhor. A gente foi se conhecendo aos poucos. Primeiro como colegas de trabalho, depois com o casamento dela com o Lu. Eu sempre respeitei muito a Angélica pela história dela, por tudo que já viveu. Sempre tive muito carinho, respeito e admiração. Eu acredito e me arrisco a dizer que essa amizade será para sempre, até que a morte nos separe”, se derrete Xuxa, que divertiu os seguidores nas redes sociais compartilhando vídeos para lá de engraçados ao lado da amiga durante as gravações da série.