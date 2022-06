William Bonner é flagrado em dia ao ar livre com a esposa, Natasha Dantas

William Bonner curte dia de caminhada ao ar livre com a esposa, Natasha Dantas, no Rio de Janeiro

O apresentador William Bonner aproveitou a manhã de folga nesta quinta-feira, 30, para fazer exercícios ao ar livre. Ao lado da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas, ele fez uma caminhada nas ruas do Rio de Janeiro e foi fotografado pelos paparazzi.

Vale lembrar que Bonner e Natasha estão casados desde 2018.

William Bonner nega rumores de que vai sair da Globo

Em um contato com a coluna de Cristina Padiglione, do jornal Folha de S. Paulo, William Bonner comentou sobre os boatos de que poderia encerrar o contrato com a Globo no próximo ano. Ele negou sua saída da emissora.

“Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso. Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo”, disse ele à publicação.

Logo depois, Bonner falou dos seus projetos para o futuro. “Meus planos profissionais estão todos concentrados no Jornal Nacional e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos de Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país”, declarou.

Vale lembrar que William Bonner está há 26 anos na bancada do Jornal Nacional.