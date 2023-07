Virginia Fonseca realiza massagem para tentar amenizar sintomas de problema de saúde: ‘Doendo’

Influenciadora digital Virginia Fonseca revela recorrer a uma sessão de massagem para tentar curar dores de problema de saúde

Nesta terça-feira, 11, a influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que precisou fazer uma sessão de massagem por um motivo inusitado. A empresária decidiu apostar no cuidado da saúde por conta de algumas dores características de constipação intestinal e por querer voltar a usar o banheiro normalmente.

Através de seus stories, a mamãe de Maria Alice e Maria Flor apareceu com um roupão e touca de banho, contando que estava se preparando para uma sessão de massagem, esperando que resolvesse seu problema intestinal. “Estou de biquíni [por baixo do roupão], porque eu vou fazer uma massagem e, se Deus quiser, depois dessa massagem, eu vou conseguir fazer o número dois, que estou até hoje sem fazer”, revelou a influenciadora digital.

Já em outro momento, Virginia surge deitada em uma maca, usando apenas a roupa de banho, enquanto fazia os procedimentos. A empresária também mostrou a profissional que estava realizando vários movimentos em sua barriga. A influenciadora digital colocou a música Deus Vai Fazer ao fundo e revelou ter se identificado com a letra da canção, que dizia: “Misericórdia, Deus, eu sou teu filho”. “Estou só o áudio. Soltando o intestino e está doendo, viu?”, escreveu na legenda da postagem.

Era marketing? Avião que Zé Felipe ganhou não está registrado em seu nome

Lembra do avião avaliado em R$ 17 milhões que Zé Felipe ganhou de Virgínia Fonseca? Pois é, agora notícias dão conta de que a aeronave não está registrada no nome do cantor. A informação pegou os fãs de surpresa. Segundo uma reportagem publicada pelo jornal 'Extra' nesta terça-feira, 27, o luxuoso jatinho particular está registrado pela FS (de Fonseca Serrão, sobrenomes de Virgínia) Holding e Participações LTDA. A empresa é de propriedade da influenciadora.

Ainda de acordo com o jornal, Virgínia Fonseca é a única administradora da empresa. A publicação também informa que apesar do bem luxuoso, a empresa tem um capital social de apenas R$ 500 mil. Ao todo, a influenciadora seria dona de mais de 20 empresas, incluindo a Talismã Eventos, ao lado do sogro, Leonardo. O jatinho particular prefixo PP-JFM é um modelo Cessna Citation Excel fabricado nos anos 2000 e pode custar até US$ 10 milhões, o equivalente a mais de R$ 50 milhões em cotação atual. Se for adquirido usado, o custo fica em torno de um terço, algo em torno de R$ 15 milhões.

Considerada de médio porte, a aeronave atinge até 800 km/h em velocidade de cruzeiro e acomoda até oito passageiros com configurações de assentos adaptáveis. Ele também tem dois sistemas de ar condicionado que controlam a temperatura interna. "A disposição dos assentos pode ser personalizada para otimizar o conforto para a quantidade desejada de passageiros e cada configuração vem de fábrica com mesas de trabalho retráteis e encostos de cabeça ajustáveis. A cabine também possui mais de 80 pés cúbicos de espaço de armazenamento para bagagem”, diz o site do fabricante.

